Fondazione Cariplo | all’Università di Parma uno dei due finanziamenti arrivati in regione

Tra i due progetti finanziati in Emilia-Romagna dal bando di ricerca Fondazione Cariplo - Fondazione Telethon, uno è dell’Università di Parma. S’intitola Illuminare i bersagli genici oscuri attraverso la coevoluzioneed è coordinato da Riccardo Percudani eFrancesco Sansone del Dipartimento di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Malattie rare: Fondazione Cariplo e FONDAZIONE TELETHON finanziano un progetto dell’Università di Pisa dedicato allo studio del gene PRR12, coinvolto nello sviluppo del cervello e degli occhi. Leggi la notizia su UnipiNews - facebook.com Vai su Facebook

"#FondazioneCariplo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon selezionano 26 nuovi progetti di ricerca - Con 3,6 milioni di euro Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano 26 nuovi progetti di ricerca che indagano sugli aspetti oggi ancora oscuri del genoma umano potenzialmente responsabili di m ... msn.com scrive

Cariplo, avanzo di 286 milioni. Azzone: «Idee per il futuro» - E' quanto emerge dal bilancio dell'ente lombardo, approvato all'unanimità dalla commissione centrale di beneficenza. Da ilmessaggero.it

Cariplo si allea con Intesa per scuola e lavoro ai giovani - Fondazione Cariplo ha presentato la programmazione e l'attività filantropica per il 2025, con una serie di novità. Riporta ansa.it