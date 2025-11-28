Follia in Aston Villa-Young Boys | dalle tribune piove di tutto Malen ferito alla testa

Brutto episodio durante Aston Villa-Young Boys di Conference League. Malen segna il 2-0 e si ritrova a esultare sotto il settore ospiti degli svizzeri: dalle tribune piove di tutto e un oggetto colpisce l’olandese alla testa, provocandogli un piccolo taglio sulla testa. Partita sospesa e gli agenti sono costretti ad intervenire per calmare i tifosi dello Young Boys, prima di poter riprendere il gioco. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia in Aston Villa-Young Boys: dalle tribune piove di tutto, Malen ferito alla testa

