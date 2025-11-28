Fognini | Non è vero che ho chiesto le lastre della Fialdini Da sportivo…

L'ex tennista ha chiarito la sua posizione sulla polemica sollevata dalla giornalista e conduttrice che ha raccontato di qualcuno che non ha creduto al suo infortunio a Ballando.

«Litigata importante nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini…Il tennista ha dichiarato che alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare…In questo modo avrebbe messo in discussione la parola della Fialdini - facebook.com Vai su Facebook

