FOCUS – Paolo Dal Soglio | il maestro che ha plasmato Fabbri e Weir verso i vertici mondiali

In questo FOCUS esclusivo incontriamo Paolo Dal Soglio, icona del getto del peso italiano – da campione olimpico mancato a coach dei prodigi Leonardo Fabbri e Zane Weir. Parleremo del suo percorso da atleta, della filosofia con cui allena, dei momenti di tensione con la Federazione, e soprattutto di come ha portato i suoi atleti ai più alti livelli internazionali. Scopriremo: Come è nata la sua passione per il peso e i suoi anni da atleta Il rapporto speciale con Fabbri e Weir, vissuto anche fuori dalla pedana I momenti chiave della carriera dei suoi atleti, inclusi i 22,82?m di Fabbri nel 2025 Le difficoltà con i fondi federali e le richieste di riconoscimento economico La sua visione per il futuro del suo team e dell’atletica italiana dei lanci Se ami l’atletica leggera, i lanci oppure vuoi capire cosa significa guidare dei campioni, questo video è per te! #PaoloDalSoglio #LeonardoFabbri #ZaneWeir #GettodelPeso #Atletica #Coach #Allenatore #Fidal Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

