Focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano | salgono a 12 i casi segnalati

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salgono a 12 i casi di persone che hanno contratto la legionella a Milano. Restano invariati i dati sui decessi e ricoveri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

focolaio legionella quartiere sanFocolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano: salgono a 12 i casi segnalati - Salgono a 12 i casi di persone che hanno contratto la legionella a Milano. Scrive fanpage.it

focolaio legionella quartiere sanFocolaio di legionella nel quartiere San Siro a Milano: “Confermati 11 casi e un decesso” - L'Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano conferma 11 casi di legionella nel quartiere San Siro di Milano e un decesso ... Segnala fanpage.it

focolaio legionella quartiere sanAllarme legionella a Milano, focolaio in una zona circoscritta: 11 i casi - Nel quartiere San Siro a Milano è stato individuato un nuovo focolaio di legionella, undici i casi. Scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Focolaio Legionella Quartiere San