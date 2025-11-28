Focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano | salgono a 12 i casi segnalati
Salgono a 12 i casi di persone che hanno contratto la legionella a Milano. Restano invariati i dati sui decessi e ricoveri.
