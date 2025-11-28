Flotilla per Gaza la Svizzera chiede il conto agli attivisti | fatture fino a 11mila euro

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Svizzera ha deciso di non addebitare allo Stato i costi per una missione che non era umanitaria e non era ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

flotilla per gaza la svizzera chiede il conto agli attivisti fatture fino a 11mila euro

© Imolaoggi.it - Flotilla per Gaza, la Svizzera chiede il conto agli attivisti: fatture fino a 11mila euro

