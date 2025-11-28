Floricoltura Pironi cinquant’anni di radici visione futuro e 10 milioni di piante all' anno
Ci sono storie che germogliano da un progetto, e altre che sbocciano da una passione. Quella della famiglia Pironi appartiene alla seconda categoria: una vicenda fatta di terra, luce e dedizione che inizia nel 1975, quando i genitori di Andrea e Raffaella costruiscono le prime serre a Vertemate. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Venerdì 28 novembre Floricoltura Pironi celebrerà 25 anni di storia con un pomeriggio che racconta l'orticoltura a km0. Si parte alle 14 con welcome coffee e visita, poi un confronto diretto con gli agronomi Pedretti, Pasi, Bignami e Tantardini su progettazione, - facebook.com Vai su Facebook
