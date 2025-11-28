Floricoltura Pironi cinquant’anni di radici visione futuro e 10 milioni di piante all' anno

Ci sono storie che germogliano da un progetto, e altre che sbocciano da una passione. Quella della famiglia Pironi appartiene alla seconda categoria: una vicenda fatta di terra, luce e dedizione che inizia nel 1975, quando i genitori di Andrea e Raffaella costruiscono le prime serre a Vertemate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

floricoltura pironi cinquant8217anni radiciLa storia di oggi: a Vertemate, 50 anni di Floricoltura Pironi - Dieci milioni di piantine all'anno, un storia lunga 50 anni: oggi CiaoComo entra nelle serre della Floricoltura Pironi di Vertemate ... Come scrive ciaocomo.it

