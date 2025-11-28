Flavio Vitale 20 anni e già nel futuro dello sci | tra Coppa del Mondo studio e mentalità da élite

Sport.periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A soli 20 anni, il francese Flavio Vitale sta rapidamente diventando uno dei nomi più interessanti nello slalom gigante internazionale. Atleta Red Bull, campione del mondo junior e già capace di entrare in top 15 in Coppa del Mondo, Vitale si distingue anche per un percorso raro ai massimi livelli: portare avanti studi accademici di alto profilo mentre costruisce una carriera sportiva d’élite. In una lunga conversazione con The Red Bulletin, Vitale racconta il suo cammino: disciplina, sacrificio, infortuni, mentori e quel tipo di mindset che serve per crescere “quando nessuno ti regala niente”, né in pista né fuori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

flavio vitale 20 anni e gi224 nel futuro dello sci tra coppa del mondo studio e mentalit224 da 233lite

© Sport.periodicodaily.com - Flavio Vitale, 20 anni e già nel futuro dello sci: tra Coppa del Mondo, studio e mentalità da élite

Argomenti simili trattati di recente

'Professione detective', 20 anni di delitti a Genova - Vent'anni di Squadra Omicidi a Genova" è un libro che racconta la storia di uno degli investigatori "storici" di Genova, il commissario di polizia Flavio Bottaro. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flavio Vitale 20 Anni