Flavio Vitale 20 anni e già nel futuro dello sci | tra Coppa del Mondo studio e mentalità da élite

A soli 20 anni, il francese Flavio Vitale sta rapidamente diventando uno dei nomi più interessanti nello slalom gigante internazionale. Atleta Red Bull, campione del mondo junior e già capace di entrare in top 15 in Coppa del Mondo, Vitale si distingue anche per un percorso raro ai massimi livelli: portare avanti studi accademici di alto profilo mentre costruisce una carriera sportiva d’élite. In una lunga conversazione con The Red Bulletin, Vitale racconta il suo cammino: disciplina, sacrificio, infortuni, mentori e quel tipo di mindset che serve per crescere “quando nessuno ti regala niente”, né in pista né fuori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

