Flat tax in busta paga | cosa cambia e chi ci guadagna davvero con la nuova Manovra

La legge di bilancio introduce una serie di tasse piatte per i lavoratori dipendenti, dai premi ai turni festivi fino alle mance. Il vantaggio medio per chi rientra nelle categorie agevolate va dai 120 ai 270 euro l'anno, ma l'impatto cambia molto a seconda del settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Infermieri, arriva il chiarimento: la flat tax al 5% si applica su tutto lo straordinario, ma restano esclusi alcuni compensi. Ecco cosa cambia in busta paga, quali voci rientrano e quali no. Leggi l’approfondimento completo e capisci come influirà sui tuoi turni - facebook.com Vai su Facebook

Flat tax in busta paga: cosa cambia e chi ci guadagna davvero con la nuova Manovra - La legge di bilancio introduce una serie di tasse piatte per i lavoratori dipendenti, dai premi ai turni festivi fino alle mance ... Scrive fanpage.it

Flat tax 2026: cosa sappiamo e come cambia la busta paga dei dipendenti - Scopri come la nuova flat tax modifica la busta paga dei dipendenti e chi guadagna di più su premi, festivi e straordinari. Segnala alfemminile.com

Flat Tax Dipendenti 2026, le novità su buste paga e Irpef - Ecco come cambia la busta paga con le aliquote al 15% su straordinari e festivi e al 5% sugli aumenti. Scrive soldionline.it