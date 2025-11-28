Fiumicino l’opposizione | Dalla maggioranza capriola politica sulla quarta pista

Fiumicino, 28 novembre 2025 – “Le dichiarazioni degli assessori D’Intino e Costa appaiono completamente scollegate non solo dalla realtà, ma persino dalla storia recente del loro stesso partito”. Lo affermano i Gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino, intervenendo sul comunicato dei due esponenti di Fratelli d’Italia sulla quarta pista e l’ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale di Fiumicino ( leggi qui ). “È surreale – dicono i gruppi di opposizione – vedere Fratelli D’Italia rivendicare oggi la bontà del progetto di ampliamento aeroportuale, quando fino a pochi anni fa denunciava la speculazione e appoggiava le battaglie del territorio contro il raddoppio dello scalo”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

