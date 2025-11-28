Fiumicino diventa… Regina | in città le riprese del nuovo film

Fiumicino, 28 novembre 2025 – La Città di Fiumicino si conferma essere una delle mete più ricercate per le produzioni cinematografiche, italiane ed estere, che in questi mesi hanno avviato diverse attività tra film, lungometraggi, serie tv e documentari, prevalentemente girate tra le varie location del comune. E’ questo il caso del nuovo film diretto da Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto impegnati nelle riprese di “ Regina ”, titolo provvisorio di una pellicola realizzata a quattro mani, che vede l’esordio dietro la macchina da presa della scrittrice insieme al consorte, che è anche l’attore protagonista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

