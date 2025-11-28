Fiumicino apre lo svincolo tra Parco Leonardo e Roma | nuova via d’accesso all’A90

Fiumicino, 28 novembre 2025 – Il 1° dicembre sarà inaugurato, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanna Onorati, alle ore 10, il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Si tratta di un intervento strategico, realizzato in collaborazione con ANAS, a beneficio della viabilità urbana, che consentirà agli automobilisti di evitare il transito obbligato su via Portuense per raggiungere l’A90, contribuendo così a decongestionare il traffico da e verso Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it