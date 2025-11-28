Fiuggi belgian beer festival
Un fine settimana che profuma di spezie, luppolo e Natale: dal 6 all’8 dicembre Fiuggi si trasforma nella capitale della birra artigianale belga con la prima edizione del ‘Belgian Beer Festival’, una kermesse dedicata alla cultura brassicola del Belgio tra degustazioni, laboratori e atmosfere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
beverfood.com/belgian-beer-f… Belgian Beer Festival #Fiuggi: è tempo di birre di Natale, calde, speziate e invecchiate bene #BelgianBeerFestival #BirraBelgaBelgio #BirreDiNatale #DeDolle #EventiBirre #Kerstbier #StilleNacht Vai su X
Con il patrocinio dell’Ambasciata belga e del Comune di Fiuggi, ecco a voi la prima edizione del Belgian Beer Festival 2025 Tra le mura storiche della suggestiva ex stazione del trenino Fiuggi - Roma, presso le Officine della Memoria e l’ampio spazio di P - facebook.com Vai su Facebook
