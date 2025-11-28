Fiuggi belgian beer festival

Frosinonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana che profuma di spezie, luppolo e Natale: dal 6 all’8 dicembre Fiuggi si trasforma nella capitale della birra artigianale belga con la prima edizione del ‘Belgian Beer Festival’, una kermesse dedicata alla cultura brassicola del Belgio tra degustazioni, laboratori e atmosfere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

