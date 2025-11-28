Fiuggi Alessio Scaramastra diventa golfista professionista

Grande orgoglio e fermento al Golf Club Fiuggi per l'eccezionale traguardo raggiunto dal giovane talento locale, Alessio Scaramastra, che ha ufficialmente ottenuto lo status di Golfista Professionista. Un risultato che premia anni di dedizione e che proietta il nome di Fiuggi e della Ciociaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

