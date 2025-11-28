Fiuggi Alessio Scaramastra diventa golfista professionista
Grande orgoglio e fermento al Golf Club Fiuggi per l'eccezionale traguardo raggiunto dal giovane talento locale, Alessio Scaramastra, che ha ufficialmente ottenuto lo status di Golfista Professionista. Un risultato che premia anni di dedizione e che proietta il nome di Fiuggi e della Ciociaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
UN ALTRO FIUGGINO TRA I PROFESSIONISTI DEL GIOCO DEL GOLF Il sindaco Alioska Baccarini: "Un augurio per una carriera professionale ricca di soddisfazioni al nostro giovane concittadino Alessio Scarsmastra, che con caparbietà, determinazione e - facebook.com Vai su Facebook
Acqua Fiuggi diventa official water partner di Olimpia Milano - Partnership triennale fra la società di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio e la squadra di pallacanestro controllata dalla Fondazione Armani A partire dalla stagione 2025/2026, Acqua Fiuggi sarà ... Si legge su milanofinanza.it