Firenze Marathon in 15mila alla 41esima edizione | esordio per il campione Jaafari
La 41esima Estra Firenze Marathon è pronta a tingere di corsa il cuore del capoluogo toscano. Domenica 30 novembre partenza e arrivo in piazza Duomo, 15mila iscritti, il 52% dall’estero. Riflettori puntati sul debutto in maratona del campione italiano di mezza Badr Jaafari. Firenze, la corsa parla al mondo. Firenze si prepara a vivere la domenica simbolo della sua identità runner. Al Palagio di Parte Guelfa, storica casa civica della città, l’amministrazione e il comitato organizzatore hanno presentato la 41esima edizione della Estra Firenze Marathon, in programma il 30 novembre, con partenza e arrivo in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Sportface.it
