Fiorentina Vanoli | Non mi ero illuso a Genova non mi abbatto ora Ma la strada è lunga

Vanoli: "Non mi ero illuso per Genova, non i abbatto adesso. L'ho detto quando sono arrivato che sarà una situazione lunga. Sapevamo che questa strada è fatta di alti e bassi, penso che questi giocatori stiano facendo il massimo, siamo stati bravi a rimanere in partita ma dobbiamo essere piu' lucidi a cercare la giocata"

