Fiorentina sconfitta 1-0 in casa dall' Aek i viola non si sbloccano

28 nov 2025

FIRENZE - La Fiorentina perde la sua seconda gara consecutiva nel girone unico di Conference League: i viola cedono 1-0 all'Aek Atene, a decidere è Gacinovic al 38' del primo tempo. Una prova deludente per i toscani che al di là di tre gol annullati, di cui due millimetrici, commettono tanti falli e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

