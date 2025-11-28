Fiorentina notte amara in Conference | l’AEK espugna il Franchi

La seconda sconfitta consecutiva in Conference League affonda la Fiorentina in una serata che rischia di pesare sia sulla classifica sia sul morale. Al Franchi, la squadra di Paolo Vanoli cede 1-0 all’AEK Atene, punita dalla rete di Gacinovic al 35’ e incapace di capitalizzare le occasioni create, compresi due gol annullati dal VAR per fuorigioco. Il copione prende forma già nei primi minuti, con i greci più reattivi e pronti a colpire sulle fasce. Al 14’, Pilios si libera a sinistra e chiama De Gea alla prima grande risposta della serata. Il lampo viola arriva subito dopo: al 16’, Dzeko sfiora il gol di testa ma Strakosha vola a deviare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Fiorentina, notte amara in Conference: l’AEK espugna il Franchi

Contenuti che potrebbero interessarti

Un’altra notte europea sta per arrivare? #forzaviola #fiorentina #uecl Vai su X

Buonasera!!!! Domani mercoledi 26 novembre saremo in viale dei colli portuensi davanti alla WIND!! Tantissime nuove fantasie di calzini e calzettoni, e nuovi arrivi di pigiami e camicie da notte fiorentina ? vi aspettiamo!!! - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, è notte fonda in Conference: l'AEK Atene vince 1-0, tensione tra tifosi - Erano arrivati degli oggettivi segnali positivi contro la Juventus, ma nel giovedì di Conference League la Fiorentina compie tanti passi indietro perdendo per 1- Secondo 055firenze.it

Fiorentina sconfitta dall’AEK: due gol annullati e notte amara - Serata amara per la Fiorentina: ko con l’AEK Atene in Conference League, due gol annullati e qualificazione ora più complicata. Come scrive europacalcio.it

Fiorentina–AEK Atene: notte di fuoco a Firenze – Dove vederla, probabili formazioni e chiavi tattiche - Fiorentina–AEK Atene del 27 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e scenari qualificazione tra ottavi e playoff. Da tag24.it