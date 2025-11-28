Fiorentina duro sfogo di Dzeko | Facciamo cagare ma non è possibile avere i tifosi che ti fischiano contro

Duro sfogo di Edin Dzeko. Dopo l'ennesima sconfitta patita per 1-0 contro l'Aek Atene nella quarta giornata di Conference League, l'attaccante bosniaco ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky Sport, commentando il disastroso momento dei viola e prendendosela con i tifosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fiorentina, duro sfogo di Dzeko: "Facciamo cagare, ma non è possibile avere i tifosi che ti fischiano contro"

