Fiorentina altra notte buia | l' Aek passa 1-0 al Franchi viola in zona playoff di Conference League

Firenzetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' un'altra serata amara per la Fiorentina. Dopo i buoni segnali mostrati nel pareggio in campionato contro la Juventus, la squadra di Vanoli fa un passo indietro, perdendo 1-0 al Franchi contro l'Aek Atene nella sfida valevole per la quarta giornata di Conference League. Un'altra pesante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

