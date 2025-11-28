Fiorentina-Aek Atene Vanoli | Non ci abbattiamo non voglio vedere la testa bassa
Firenze, 27 novembre 2025 - La notizia migliore della serata è arrivata dall'Islanda nel pre partita, con l'appello respinto contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nell'ambito del processo che lo vedeva coinvolto per cattiva condotta sessuale. Il numero 10 viola vince così anche in questa sorta di secondo grado. Adesso la questione potrebbe essere definitivamente chiusa. Esiste per la controparte la possibilità di un ulteriore ricorso, ma le possibilità che in questi casi venga presentato sono prossime allo zero. Finite le buone notizie, perché al Franchi la Fiorentina soccombe contro l' Aek Atene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
