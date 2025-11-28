Fiorentina-Aek Atene le pagelle viola | sufficienza solo per De Gea e Parisi
Firenze, 27 novembre 2025 – Ecco le pagelle viola di Fiorentina-Aek Atene: De Gea 6 - Disinnesca subito Pilios in presa bassa, senza eccessivi patemi. Poco può fare sul gol subito con il pallone colpito anche sporco da Gavinovic. Poi la pronta risposta sul pallonetto astuto e velenoso di Jovic. Pongracic 5 - Incrocia la rotta con Gacinovic e pare non soffrire più di tanto almeno a inizio partita. Poi quando l’avversario entra in ritmo e se quando lo puntano il croato va un po’ in affanno. Manca il suo contributo nella costruzione che servirebbe. Nervoso rimedia un giallo inutile. Comuzzo 5 - Si riprende una maglia dall’inizio dopo una vita ed entra in punta di piedi, senza sbavature e senza acuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
#Fiorentina, la svolta non arriva: l’AEK Atene vince 1-0 al Franchi Vai su X
Conference League, Fiorentina-AEK Athens 0-1: decide Gacinovic, annullate due reti viola Stadio Franchi Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2025/11/conference-league-fiorentina-aek-atene-streaming-cronaca-testuale-diretta-firenze-a2218 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Aek Atene, le pagelle viola: sufficienza solo per De Gea e Parisi - Poco può fare sul gol subito con il pallone colpito anche sporco da Gavinovic. sport.quotidiano.net scrive
Fiorentina-AEK Atene, le pagelle di CM: Comuzzo disorientato, Gudmundsson congelato. Nicolussi Caviglia disastroso - Tutto quello che di buono si era visto con la Juventus è stato cancellato da una prestazione insufficiente di tutta la squadra viola. Da msn.com
Le pagelle Fiorentina-AEK Atene 0-1 - Dopo i progressi mostrati contro la Juventus la Fiorentina fa un passo indietro e perde in casa contro l'Aek Atene. Lo riporta sport.sky.it