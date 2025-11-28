Fiorentina-Aek Atene le pagelle viola | sufficienza solo per De Gea e Parisi

Firenze, 27 novembre 2025 – Ecco le pagelle viola di Fiorentina-Aek Atene: De Gea 6 - Disinnesca subito Pilios in presa bassa, senza eccessivi patemi. Poco può fare sul gol subito con il pallone colpito anche sporco da Gavinovic. Poi la pronta risposta sul pallonetto astuto e velenoso di Jovic. Pongracic 5 - Incrocia la rotta con Gacinovic e pare non soffrire più di tanto almeno a inizio partita. Poi quando l’avversario entra in ritmo e se quando lo puntano il croato va un po’ in affanno. Manca il suo contributo nella costruzione che servirebbe. Nervoso rimedia un giallo inutile. Comuzzo 5 - Si riprende una maglia dall’inizio dopo una vita ed entra in punta di piedi, senza sbavature e senza acuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

