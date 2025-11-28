Finge di vendere calzini ma propone droga | nei guai un 43enne

Bergamo. Con la scusa di vendere dei calzini, ha proposto della droga a due connazionali, ma è stato visto dalla Polizia Locale di Bergamo ed è finito in manette. Nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre gli agenti erano impegnati in un servizio interforze di controllo del territorio in collaborazione con la questura. Erano in via Quarenghi quando, intorno alle 15.30, hanno notato tre soggetti nordafricani che stavano parlando. Uno di loro stava mostrando dei calzini poi ha estratto qualcosa dalla tasca e lo ha porto agli altri due. Alla vista delle divise, uno dei tre ha fatto un cenno agli altri e il gruppetto si è disperso nel giro di pochi secondi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it