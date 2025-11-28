Fine della storia club storico escluso dalla Serie C | ripartirà forse dall’Eccellenza

È arrivato il verdetto definitivo: la Rimini Calcio è fuori dal campionato di Serie C e perde ufficialmente l’affiliazione alla FIGC. Ciò che da giorni sembrava ormai inevitabile è stato certificato nella mattinata di venerdì 28 novembre, quando il presidente federale Gabriele Gravina ha firmato il comunicato ufficiale n. 104A. Bastano una riga e mezza per sancire la fine di una storia lunga quasi un secolo: la delibera dispone infatti “la revoca dell’affiliazione alla società Rimini Football Club, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati”. La Federazione prende atto della messa in liquidazione della società e richiama gli articoli 16 e 110 delle NOIF per giustificare un provvedimento che ha effetti immediati e pesantissimi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it