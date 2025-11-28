Fincantieri fornirà alla Marina Militare una unità di supporto
Attraverso il proprio polo tecnologico della subacquea, Fincantieri fornirà alla Marina Militare una supply vessel, concepita per garantire la massima versatilità di impiego, incluse operazioni subacquee. La configurazione dell’unità e gli spazi disponibili consentono di adeguarne l’impiego a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
