Finanziamenti auto restano validi anche se decade il contratto per le pellicole pubblicitarie
I contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli rimangono validi anche se annullati i patti di "wrapping".Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia che ha ribaltato la decisione di primo grado su una vicenda riguardante contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
