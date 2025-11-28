Finanziamenti auto restano validi anche se decade il contratto per le pellicole pubblicitarie

I contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli rimangono validi anche se annullati i patti di "wrapping".Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia che ha ribaltato la decisione di primo grado su una vicenda riguardante contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

