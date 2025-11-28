Finalmente sappiamo da dove arrivano i gatti domestici
Nuove analisi genetiche coordinate da ricercatori italiani mostrano che i gatti domestici arrivarono in Europa solo 2.000 anni fa dal Nord Africa grazie agli antichi Romani, dopo una storia evolutiva molto lunga e complessa che racconta molto anche di noi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Finalmente sappiamo qual è la mutazione genetica che dona ai gatti il bellissimo pelo arancione - Da Garfield, al Gatto con gli stivali, a Romeo degli Aristogatti: le numerose comparse cinematografiche dei gatti con il pelo arancione la dicono lunga del fascino che suscitano sugli esseri umani. Come scrive wired.it
Finalmente risolto il mistero dei gatti arancioni: ora sappiamo cosa c’è dietro il colore del pelo - Dopo oltre sessant’anni di ricerche, la genetica ha finalmente svelato il segreto nascosto dietro il pelo arancione dei gatti. Secondo greenme.it