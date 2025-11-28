Finale interregionale Asi Padel Tour 2025 | atleti in campo a Reggio Calabria

Dal 28 al 30 novembre, la città di Reggio Calabria, ospiterà la fase finale interregionale dell’Asi Padel Tour. Si prevede la partecipazione di atleti, provenienti da altre regioni italiane: Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia oltre alla Calabria. Le gare si disputeranno negli impianti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

