annuncio della data di uscita dell’ultima stagione di “My Hero Academia”. La serie di successo My Hero Academia ha finalmente annunciato la data di rilascio dell’epilogo, condividendo un’immagine promozionale che anticipa il finale. Questo importante aggiornamento permette ai fan di programmare con precisione l’attesa per gli episodi conclusivi. dettagli sulla promozione e le date di trasmissione. la nuova immagine promozionale. La foto presentata mostra Deku sorridente con una cicatrice che attraversa uno degli occhi, simbolo di momenti intensi e sfide affrontate nel percorso narrativo. L’immagine, usata come teaser, include anche le date di uscita degli ultimi tre episodi, fissate rispettivamente per 29 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Finale della serie my hero academia il 13 dicembre