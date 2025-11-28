Film sullo sport tra dramma e biopic
Le emozioni suscitate nello spettatore sono ciò che rende indimenticabile una pellicola; sono molti i film che su questa capacità hanno costruito la loro fortuna artistica. Le emozioni, al cinema, sono del resto il segreto per una comprensione di punti di vista lontani dal nostro, motivo per cui la comprensione del film stesso non può che passare, spesso, attraverso l’immedesimazione con i protagonisti. In questo momento possiamo essere chiunque, esperire vite incredibili e vivere mille vite diverse. Alcuni generi addirittura si definiscono proprio attorno alla possibilità di suscitare in chi guarda una specifica emozione, o uno spettro ristretto di emozioni; è il caso del genere horror o del thriller, ad esempio, che nella loro evoluzione hanno affinato efficaci tecniche per generare determinate risposte emotive nello spettatore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
"The Smashing Machine", ottimo Dwayne Johnson in un riuscito dramma sportivo - Se la vicenda di partenza può ricordare altri grandi film del passato – come "Toro scatenato" di Martin Scorsese o "The Wrestler" di Darren Aronofsky – "The Smashing Machine" ha comunque una sua ...
