Film di Quentin Tarantino più belli del 21º secolo in uscita da streaming

la scomparsa di "inglourious basterds" dalle piattaforme di streaming. Il film "Inglourious Basterds", diretto da Quentin Tarantino, sta per lasciare ufficialmente il catalogo delle piattaforme di streaming. Rilasciato nel 2009, questo capolavoro della commedia nera ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale è stato acclamato dalla critica e ha ottenuto numerose nomination agli premi Oscar, vincendo tra l'altro il riconoscimento come Migliore Attore Non Protagonista per Christoph Waltz. Con un indice di certificazione Fresh del 89% su Rotten Tomatoes e una percentuale di popcornmeter dell'88%, il film ha rappresentato uno dei punti più alti nella carriera di Tarantino.

Quentin Tarantino ha svelato la prima parte dei 20 film migliori di questo 21° secolo secondo lui (la seconda parte è imminente): 11. "Battle Royale" 12. "Big Bad Wolves - I Lupi Cattivi" 13. "Jackass: Il Film" 14. "School of Rock" 15. "La passione di Cristo" 16. "L -

