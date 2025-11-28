Film d’azione di Jason Statham tornato in streaming come successo globale

Il film d'azione "A Working Man" con protagonista Jason Statham ha ritrovato nuova linfa in streaming, consolidando la propria posizione tra i titoli più visualizzati a livello globale. Nonostante un esordio in sala non brillante, il film ha saputo dimostrare una grande resilienza digitale, confermando la forte presenza di Statham nel cuore degli appassionati di cinema d'azione. Realizzato con un budget di circa 40 milioni di dollari, "A Working Man" ha raccolto nel mondo circa 88,2 milioni di dollari.

