Figli | proprietà di nessuno e responsabilità di tutti
Il potere comincia quando l’uomo (maschio e femmina: l’essere umano) dice: «È mio». Il Signore degli Anelli, caro alla variopinta. 🔗 Leggi su Lastampa.it
"È il dono più grande che possano fare un padre e una madre: donare la libertà, saper lasciare andare i propri figli, sacrificare ogni proprietà su di loro. Nel tempo in cui la vita cresce e vuole essere libera al di là dei confini angusti della famiglia, il compito di u - facebook.com Vai su Facebook
Bonus figli 2025/ Tutti gli incentivi per aiutare le famiglie - A causa delle criticità sui dati della natalità, il Governo sta lavorando ... Da ilsussidiario.net
Avere figli deve essere una gioia. Vanno rimossi tutti gli ostacoli - Le donne italiane desiderano avere figli e realizzarsi nel mondo del lavoro non meno delle donne degli altri Paesi europei. Riporta avvenire.it
Erano tutti miei figli, Elio De Capitani riporta Arthur Miller al Teatro Elfo Puccini - bellico che esplora i segreti di famiglia, le colpe nascoste, le menzogne che attraversano le generazioni e i dilemmi morali che sfidano ciascun individuo. Scrive tg24.sky.it