Ficarra e Picone | Regalo di Natale? Un meteorite sulla Sicilia

"Quale regalo vorremmo che la Sicilia ricevesse per Natale? Un meteorite potrebbe essere una soluzione". Lo dicono Salvo Ficarra e Valentino Picone all'Adnkronos, in occasione della presentazione a Roma della loro nuova serie comedy 'Sicilia Express', dal 5 dicembre su Netflix."Ma anche un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Ficarra e Picone oggi chiedono scusa ai siciliani: vent’anni fa scherzavano sul Ponte sullo Stretto e i politici l’hanno preso sul serio. La verità è che in Sicilia non servono opere da fantascienza utili solo alla propaganda. Servono strade, treni, scuole, ospedali c - facebook.com Vai su Facebook

#Televisione - Sicilia Express: Ficarra e Picone, e un portale magico Vai su X

Ficarra e Picone: "Regalo di Natale? Un meteorite sulla Sicilia" - Le dichiarazioni del duo comico palermitano in occasione della presentazione a Roma della nuova serie comedy, dal 5 dicembre su Netflix: "Noi siamo pendolari privilegiati, perché possiamo permetterci ... Scrive palermotoday.it

“Sicilia Express”, il Natale fantasy-comedy di Ficarra e Picone: un cassonetto magico collega Milano e Palermo - Non un ponte, ma un cassonetto magico unisce l’Italia nella nuova miniserie Sicilia Express, il titolo natalizio firmato da Salvo Ficarra e Valentino ... Secondo sicilianews24.it

Ficarra e Picone: «Non serve il ponte sullo Stretto per unire l'Italia: ci vuole la volontà politica» - Il duo comico ha presentato la nuova serie Sicilia Express, tra favola natalizia, magia e critica sociale. Si legge su vanityfair.it