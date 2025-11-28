Ficarra e Picone | Regalo di Natale? Un meteorite sulla Sicilia

Palermotoday.it | 28 nov 2025

"Quale regalo vorremmo che la Sicilia ricevesse per Natale? Un meteorite potrebbe essere una soluzione". Lo dicono Salvo Ficarra e Valentino Picone all'Adnkronos, in occasione della presentazione a Roma della loro nuova serie comedy 'Sicilia Express', dal 5 dicembre su Netflix."Ma anche un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

