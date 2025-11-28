Festival di Sanremo Carlo Conti in crisi | gli stanno dicendo tutti di no

Carlo Conti in difficoltà per l’organizzazione del Festiva di Sanremo: che quest’anno accada quello che non è mai accaduto prima? Man mano che ci si avvicina alla nuova edizione del Festival di Sanremo, quella che porterà il numero 76, l’aria attorno all’Ariston non somiglia affatto a quella delle stagioni passate. (foto da AnsaFoto) – cityrumors.it Di solito, a questo punto dell’anno, circolano entusiasmo, indiscrezioni, piccoli misteri che accendono la curiosit à. Stavolta invece sembra esserci una specie di vuoto, come se molti big della musica avessero deciso di tirarsi indietro tutti insieme, lasciando Carlo Conti a gestire una situazione che nessuno immaginava. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Festival di Sanremo, Carlo Conti in crisi: gli stanno dicendo tutti di no

