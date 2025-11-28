Festival di Sanremo 2026 già usciti i nomi dei cantanti | prima dell’annuncio di Carlo Conti

La macchina organizzativa per il Festival di Sanremo 2026 è ripartita ufficialmente. La kermesse canora tornerà in scena dal 24 al 28 febbraio. Alla guida ci sarà nuovamente Carlo Conti, confermato sia come conduttore sia come direttore artistico. Domenica 30 novembre sarà lui ad annunciare il cast completo della nuova edizione, un appuntamento attesissimo dagli appassionati. Le sorprese, come spesso accade, non dovrebbero mancare. In queste ore, però, a muovere le acque ci ha pensato Tony Vandoni, Direttore Artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV. È stato infatti lui a rivelare in anticipo quali potrebbero essere i Big in gara, anticipando così una parte del lavoro di Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it