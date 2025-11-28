Festival di Sanremo 2026 già usciti i nomi dei cantanti | prima dell’annuncio di Carlo Conti
La macchina organizzativa per il Festival di Sanremo 2026 è ripartita ufficialmente. La kermesse canora tornerà in scena dal 24 al 28 febbraio. Alla guida ci sarà nuovamente Carlo Conti, confermato sia come conduttore sia come direttore artistico. Domenica 30 novembre sarà lui ad annunciare il cast completo della nuova edizione, un appuntamento attesissimo dagli appassionati. Le sorprese, come spesso accade, non dovrebbero mancare. In queste ore, però, a muovere le acque ci ha pensato Tony Vandoni, Direttore Artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV. È stato infatti lui a rivelare in anticipo quali potrebbero essere i Big in gara, anticipando così una parte del lavoro di Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Carlo Conti, al TG 1, ha appena annunciato i 30 nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Debutti e grandi ritorni saranno all'Ariston dall'11 al 15 Febbraio. Cosa pensate delle scelte del direttore artistico e presentatore? #carloconti #festival # - facebook.com Vai su Facebook
La febbre per il Festival di Sanremo 2026 è iniziata, hotel pieni e stanze pagate fino a 400 euro a notte - Già iniziata, anzi è già quasi finita la corsa all’alloggio a Sanremo per la settimana dal 24 al 28 febbraio, quando cioè si svolgerà la popolare kermesse canora. Scrive virgilio.it
Cantanti Sanremo 2026, la lista dei presunti 30 Big in gara/ I nomi più caldi per il Festival - Sanremo 2026, i 30 Big “favoriti” secondo i pronostici: da Arisa a Luchè e altri nomi importanti che non vediamo da un po'. Riporta ilsussidiario.net
Sanremo 2026, Festival in lutto e slitta l'annuncio dei 30 big: la decisione di Carlo Conti - Carlo Conti sposta la data dell'annuncio al Tg1 al 30 novembre per rispetto di Ornella Vanoni. Si legge su libero.it