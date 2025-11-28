Festival cinema e iniziative nel 2026 di Tegoleto

Un potenziamento delle attività culturali, sociali e benefiche al servizio del paese di Tegoleto. Ad annunciarlo è l’associazione C&T - Comunità & Tegoleto che ha rinnovato le cariche per il prossimo quadriennio con la conferma di Alessandro Sacconi come presidente e che ha condiviso il ricco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

