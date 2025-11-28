Festa in piazza a Chiavari e accensione dell' albero di Natale

Sabato 29 novembre, alle 17, nella cornice di piazza Matteotti, la città di Chiavari vivrà uno dei momenti più attesi dell’anno: l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalle esibizioni del Centro Studi Danza Academy sulle musiche dello “Schiaccianoci” e da una performance di danza aerea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 31 dicembre grande festa in Piazza Pudente per l’arrivo del nuovo anno L’evento musicale sarà gratuito Il Comune di Vasto accoglierà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in Piazza Lucio Valerio Pudente, che la sera - facebook.com Vai su Facebook

Festa in piazza a Chiavari e accensione dell'albero di Natale - Sabato 29 novembre, alle 17, nella cornice di piazza Matteotti, la città di Chiavari vivrà uno dei momenti più attesi dell’anno: l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalle esibizioni del C ... genovatoday.it scrive

Accensione dell'albero di Natale 2025 a Chiavari con luci e Schiaccianoci - Sabato 29 novembre 2025, alle ore 17, nella cornice di piazza Matteotti, Chiavari vive uno dei momenti più attesi dell'anno: l' accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalle esibizioni del Cent ... Da mentelocale.it

Natale/ L’accensione dell’albero in piazza: origini e date nel Tigullio - L'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie è ormai, in molte città, considerato l'evento che dà il via ufficialmente alla stagione natalizia. Come scrive msn.com