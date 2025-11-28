La necessità di rendere l’innovazione concreta, misurabile e industrializzabile è stata al centro dell’intervento di Stefano D’Albora, Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato Italiane, intervenuto ieri nel corso della conferenza stampa degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, ospitata presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), ha rappresentato uno dei principali momenti di confronto istituzionale sullo stato dell’innovazione in Italia, riunendo rappresentanti delle imprese, del mondo scientifico e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ferrovie dello Stato: “Dall’innovazione alle applicazioni concrete”. L’intervento di Stefano D’Albora agli Oscar ANGI 2025