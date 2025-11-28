Fermenti romantici in Europa alla Ricci Oddi il terzo incontro del percorso Attraverso l’Ottocento

Si intitola Fermenti romantici in Europa il terzo incontro del percorso Attraverso l’Ottocento condotto dalla direttrice Lucia Pini in calendario giovedì 4 dicembre alle ore 17,30 alla Sala conferenze della Galleria Ricci Oddi.Italia, Francia, Germania e Inghilterra offriranno l’ampio scenario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

