Fermato Tina travolta e uccisa la notizia è appena arrivata

È stato fermato l’uomo ritenuto responsabile del grave incidente in cui, lo scorso 16 novembre, ha perso la vita Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Si tratta di un 31enne, individuato dagli agenti del Compartimento di Polizia Stradale Campania-Basilicata dopo giorni di indagini serrate. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui alla guida della Bmw che, nella notte del 16 novembre, lungo la Domitiana a Villa Literno, nel Casertano, ha travolto l’auto sulla quale viaggiava la docente insieme ad altre tre persone. L’impatto è stato devastante: la vettura su cui si trovava Tina Spatarella è stata tamponata con violenza, causando la morte immediata dell’insegnante e ferite gravi agli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Fermato”. Tina travolta e uccisa, la notizia è appena arrivata

