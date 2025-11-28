Fermato Tina travolta e uccisa la notizia è appena arrivata

Thesocialpost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato fermato l’uomo ritenuto responsabile del grave incidente in cui, lo scorso 16 novembre, ha perso la vita Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Si tratta di un 31enne, individuato dagli agenti del Compartimento di Polizia Stradale Campania-Basilicata dopo giorni di indagini serrate. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui alla guida della Bmw che, nella notte del 16 novembre, lungo la Domitiana a Villa Literno, nel Casertano, ha travolto l’auto sulla quale viaggiava la docente insieme ad altre tre persone. L’impatto è stato devastante: la vettura su cui si trovava Tina Spatarella è stata tamponata con violenza, causando la morte immediata dell’insegnante e ferite gravi agli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

fermato tina travolta e uccisa la notizia 232 appena arrivata

© Thesocialpost.it - “Fermato”. Tina travolta e uccisa, la notizia è appena arrivata

Contenuti che potrebbero interessarti

fermato tina travolta uccisa“Fermato”. Tina travolta e uccisa, la notizia è appena arrivata - È stato fermato l’uomo ritenuto responsabile del grave incidente in cui, lo scorso 16 novembre, ha perso la vita Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fermato Tina Travolta Uccisa