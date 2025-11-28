Tiene banco la questione del treno Frecciarossa 9330, per il quale Trenitalia ha previsto la soppressione di alcune fermate emiliane. Scelta contro la quale è insorta la Regione e si è attivato anche il MIT. Si legge in una nota di ieri pomeriggio: “Il Ministro delle Infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Fermate del Frecciarossa, il Ministero "dimentica" Modena ed è polemica