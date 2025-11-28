A Las Vegas, nella città del gioco e delle luci, è successo davvero di tutto. In questa nuova puntata della rubrica più attesa di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti passano al setaccio i protagonisti del weekend con la loro inconfondibile lente: i Felicioni che rientrano a casa soddisfatti (con qualche nome sorprendente!) e gli Scontenti, tra cui spuntano anche piloti e team amareggiati e completamente disorientati. Chi ha davvero brillato? Chi ha deluso? E soprattutto. chi rientra nel gruppo degli amareggiati doc? Una puntata tutta da gustare per rivivere il GP di Las Vegas attraverso successi, errori e colpi di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felicioni & Scontenti di Las Vegas: tra sorprese, delusioni e… amareggiati! | Motor News