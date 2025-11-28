Feldes gigante Fis | Jana Fritz fa doppietta in due giorni Vanni quarta D’Antonio risale 19 posizioni e chiude settima

A Pfelders, in Alto Adige, la ventenne tedesca domina anche il secondo gigante Fis e conquista la seconda vittoria consecutiva. Camilla Vanni chiude quarta a un soffio dal podio, Giada D’Antonio settima dopo una rimonta notevole. Nel Fis Junior, successo di Felix Norys, con Max Clara ancora secondo. Il programma cambia: avanti solo con giganti, saltano gli slalom. A Pfelders, in provincia di Bolzano, la tedesca Jana Fritz, 20 anni, si conferma regina del gigante Fis, centrando la seconda vittoria consecutiva in 48 ore. La sciatrice ha imposto il ritmo già dalla prima manche, mantenendo la testa fino al traguardo con il tempo complessivo di 1’51?93, staccando di 1?03 l’austriaca Sophia Waldauf e di 1?55 la connazionale Elina Lipp, seconda e terza. 🔗 Leggi su Sportface.it