In apertura Stefano Marelli. Rassegna diretta da Enrico Deregibus. Domenica 30 novembre (ore 18 ), Federico Dragogna – chitarrista e autore dei Ministri – sarà il nuovo protagonista di “Verso”, la rassegna ospitata da L’Officina (Largo Catania 17, Alessandria) e diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus. Ad aprire la serata sarà Stefano Marelli (alias Solfiti ), ospite del territorio che, oltre all’esibizione, parteciperà anche alla conversazione sul palco. Un format intimo tra parole e musica dal vivo. “Verso” è un progetto che mette al centro la dimensione dell’incontro: una intervista condotta da Deregibus alternata a una ampia parte musicale proposta in modo raccolto, con strumentazione ridotta e atmosfera da “salotto”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Federico Dragogna ad Alessandria domenica 30 novembre: incontro/concerto per “Verso” all’Officina