Federico Dragogna ad Alessandria domenica 30 novembre | incontro concerto per Verso all’Officina
In apertura Stefano Marelli. Rassegna diretta da Enrico Deregibus. Domenica 30 novembre (ore 18 ), Federico Dragogna – chitarrista e autore dei Ministri – sarà il nuovo protagonista di “Verso”, la rassegna ospitata da L’Officina (Largo Catania 17, Alessandria) e diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus. Ad aprire la serata sarà Stefano Marelli (alias Solfiti ), ospite del territorio che, oltre all’esibizione, parteciperà anche alla conversazione sul palco. Un format intimo tra parole e musica dal vivo. “Verso” è un progetto che mette al centro la dimensione dell’incontro: una intervista condotta da Deregibus alternata a una ampia parte musicale proposta in modo raccolto, con strumentazione ridotta e atmosfera da “salotto”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria in dialogo con Enrico Deregibus https://www.lopinionista.it/federico-dragogna-dei-ministri-ad-alessandria-in-dialogo-con-enrico-deregibus-217419.html?_unique_id=6925c4b0b92f5 - facebook.com Vai su Facebook
Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria in dialogo con Enrico Deregibus - Sarà Federico Dragogna dei Ministri domenica 30 il protagonista della rassegna Verso, ospitata dall’Officina, lo spazio multifunzionale in ... Secondo lopinionista.it
Bunna degli Africa Unite e Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria con Enrico Deregibus - Ad Alessandria il 23 e il 30 novembre torna la rassegna Verso che vedrà come protagonisti i leader di due formazioni fondamentali della ... Si legge su lopinionista.it