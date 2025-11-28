FC 26 SBC ICONA | Fernando Torres Tuono 88 OVR – L’Attaccante di Ritorno!
È disponibile la SBC per sbloccare l’Icona Fernando Torres Tuono (88 OVR). Questa carta offre statistiche di punta in attacco, doppio PlayStyle+ ed è una delle Icone della campagna in corso. Costo Stimato: Estremamente Alto (richiede 83, 85, 86 TOTW, 87×2, 88×3 OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x ICONA tuono Fernando Torres 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR ST 4 4 Attaccante avanzato, Rapace VEL 90, TIR 88, DRI 86, FIS 78 Le 8 Sfide da Completare. Questa SBC è una delle più lunghe e costose, richiedendo ben 8 rose e l’utilizzo di una carta TOTW e di giocatori provenienti da Premier League e LaLiga. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche questi approfondimenti
Un bel lavoro: una nuova icona di Carlo Acutis per le mani di Fernando Lore’ un maestro argentino che ho qui al secondo corso di Buenos Aires - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC ICONA BASE: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Drogba, Cannavaro e Raúl! - È disponibile la SBC "Base Icon Matchday Player Pick", che ti garantisce una scelta tra 1 di 3 Icone Base (Base Icon Player Pick), dal pool predefinito di ... Secondo imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Van Persie, Campbell e Figo! - È stata rilasciata la SBC Base Icon Matchday Pick, che ti permette di scegliere 1 di 3 Icone Base Garantite dal pool predefinito di Robin Van Persie, Sol ... Segnala imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... Lo riporta atomheartmagazine.com