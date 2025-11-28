È disponibile la SBC per sbloccare l’Icona Fernando Torres Tuono (88 OVR). Questa carta offre statistiche di punta in attacco, doppio PlayStyle+ ed è una delle Icone della campagna in corso. Costo Stimato: Estremamente Alto (richiede 83, 85, 86 TOTW, 87×2, 88×3 OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x ICONA tuono Fernando Torres 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR ST 4 4 Attaccante avanzato, Rapace VEL 90, TIR 88, DRI 86, FIS 78 Le 8 Sfide da Completare. Questa SBC è una delle più lunghe e costose, richiedendo ben 8 rose e l’utilizzo di una carta TOTW e di giocatori provenienti da Premier League e LaLiga. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC ICONA: Fernando Torres Tuono (88 OVR) – L’Attaccante di Ritorno!