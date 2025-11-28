È disponibile la SBC per sbloccare Guro Reiten Flashback (89 OVR). Questa carta celebra un momento chiave della sua carriera, offrendo un’ala sinistra (LM) estremamente agile e versatile, con statistiche complete e numerosi PlayStyle+. Costo Stimato: MedioAlto (richiede 84, 85 TOTW, 86, 86 TOTW OVR).. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Flashback Guro Reiten 89 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 89 OVR LM, CAM, LW 4 4 Ala, Regista VEL 89, DRI 88, PAS 87 Le 4 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di quattro rose, con requisiti specifici per il Club Chelsea e l’utilizzo di ben due carte TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Flashback: Guro Reiten (89 OVR) – Ala Norvegese D’Élite