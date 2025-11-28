È disponibile la SBC Flash per sbloccare Giacomo Raspadori Tour Mondiale (85 OVR). Questa carta offre un attaccante estremamente agile e versatile, dotato di 5 Stelle Piede Debole e numerosi PlayStyle+. Costo Stimato: Medio (richiede 83 TOTW, 84 OVR).. Durata: Solo 24 ore (SBC Flash).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Tour mondiale Giacomo Raspadori 85 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 85 OVR ST, CAM, LW 5 4 Attaccante ombra, Attaccante avanzato DRI 89, TIR 87, VEL 85 Le 2 Sfide da Completare. Questa SBC è breve, ma richiede una carta TOTW e giocatori specifici da Italia e LaLiga. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Flash: Giacomo Raspadori Tour Mondiale (85 OVR) – Finalizzatore Agile