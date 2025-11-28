FC 26 Obiettivo Live | Perfezionista Tuono | Flash – Juan Jesus Gratuito e Pacchetto 86+!

È disponibile l’obiettivoPerfezionista Tuono: Flash”, un obiettivo “meta” che ricompensa i giocatori per il completamento di quattro sfide flash precedentemente rilasciate. Durata: 8 giorni (Tempo limitato).. Obiettivo: Completare obiettivi flash esterni (già rilasciati) della campagna Tuono.. I Premi Totali (Obiettivo Meta). Completando tutte e quattro le sfide flash richieste, riceverai i seguenti premi finali: Evo Stemma Tuono (Consumabile cosmeticoEVO).. 1x Pacchetto 4 Giocatori Oro Rari 86+ (Non scambiabile).. I Premi Intermedi (Completamento Flash). Ogni volta che completi uno dei quattro obiettivi flash richiesti, sblocchi premi preziosi: Sfida Requisito Premio Obiettivo Flash 1 Completa l’Obiettivo Evento Flash Tuono 1. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

