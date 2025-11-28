FC 26 Obiettivo Live | BF | Tuono | Josha Vagnoman 85 OVR – Terzino Tedesco Veloce
È disponibile l’obiettivo Live “BF: Tuono: Josha Vagnoman”, che premia i giocatori con il terzino destro tedesco del VFB Stuttgart, con statistiche eccezionali di velocità e difesa. Durata: 7 giorni.. Obiettivo: Completare almeno 4 delle 5 sfide elencate.. Premio: 1x Josha Vagnoman Tuono 85 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Vagnoman Tuono 85 OVR). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 85 OVR RB (Terzino Dx), RM 3 4 VEL 90, DIF 84, FIS 84, DRI 83 Le 5 Sfide da Completare. Le sfide includono partite in modalità competitive (RivalsChampions) e in modalità offline (Squad BattlesRush). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altre letture consigliate
Thunderstruck Promo is coming on friday L'evento Tuono è la promo del weekend del Black Friday in FUT! I giocatori che vedete in foto sono confermati, ma le stats non sono ufficiali. Negli anni scorsi le carte Thunderstruck ricevevano upgrade in base all'an - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Live: Coppa EVO Stagione 3 – 6 Consumabili EVO Gratuiti! - È disponibile l'obiettivo Live "Coppa EVO Stagione 3", che premia i giocatori per la partecipazione all'evento con una quantità incredibile di consumabili ... Riporta imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Live Guanto di Sfida: Lukas Podolski (86 OVR) e 2 EVO Gratuite! - Completando le sfide, riceverai la carta Momenti di Lukas Podolski, fodder di alto rating e due ... Scrive imiglioridififa.com